حسين الشيخ لـ"نتنياهو": نحن باقون والاحتلال زائل لا محالة





وقال نتنياهو في كلمة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إنه باقٍ في الضفة والقدس إلى الأبد، مؤكداً أننا "بدأنا في عملية رسم الخرائط الميدانية الخاصة بـ (دولة إسرائيل) وفقًا لخطة السلام (صفقة القرن)، وفق زعمه.





ورد الشيخ على نتنياهو عبر (تويتر): "نتنياهو يقول إنه باق في الضفة والقدس للأبد، ونحن نقول هذه الأرض كانت وما زالت وستبقى أرض الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد وإن الاحتلال زائل مهما طال الزمن".





وأضاف: "إرادة شعبنا القائمة على الحق أقوى من قوة الطغيان والاستعباد والاستعمار، نحن باقون والاحتلال زائل لا محالة".

رام الله - دنيا الوطنردّ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.