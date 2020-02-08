عاجل

  • البطنيجي لـ"دنيا الوطن": مواطن من مخيم البريج يحاول الانتحار بحرق نفسه وحالته متوسطة

  • الحكومة: دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية ليوم غد الأحد يبدأ الساعة التاسعة صباحا

شؤون فلسطينية

المجموعة الأكاديمية لفلسطين تحذر من مخاطر موجة التطبيع العربي-الإسرائيلي

المجموعة الأكاديمية لفلسطين تحذر من مخاطر موجة التطبيع العربي-الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره البحريني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذرت المجموعة الأكاديمية لفلسطين عبر حملةٍ عربيةٍ للتوعية من مخاطر التطبيع على العرب، وأصدرت تقريراً يُبيّن مخاطر التطبيع وموجة التطبيع العربي-الإسرائيلي.

وقالت المجموعة الأكاديمية لفلسطين: لقد شهدت الساحة العربية في الآونة الأخيرة موجة من النشاطات الرسمية الهادفة إلى تطبيع علاقات هذه الأنظمة مع تل أبيب، حيث تم تقديمها تحت مبررات مختلفة، منها "الدخول في النظام الدولي" و"رفع العقوبات الأمريكية" و"التحالف لصد عدو مشترك"، وإلى غير ذلك من المبررات، مؤكدة أنه مما لا شك فيه أن توقيت هذه النشاطات الذي يأتي بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته المشؤومة والمعروفة بصفقة القرن يحمل في طياته مخاطر شرعنة عربية لتأسيس نظام أبارتهايد في فلسطين، ولكن لا يقل أهمية عن ذلك المخاطر التي تحملها هذه النشاطات التطبيعية على مصالح الدول العربية نفسها، وهو ما تركز عليه المجموعة في بيانها هذا.

وتؤمن المجموعة الأكاديمية لفلسطين بأهمية المصالح الوطنية للدول العربية ذاتها وأهمية تحقيقها باعتبارها قضايا ملحة لا يجوز تأجيلها أو المماطلة فيها، ولذا فإن رفض التطبيع يأتي على هذه الأرضية قبل أن يكون متعلقاً بقضية فلسطين. ونبهت إلى المخاطر التالية التي تحملها مثل هذه النشاطات على المصلحة الوطنية للدول المطبعة:

أولاً: إن دخول الدولة العربية إلى النظام الدولي يأتي من خلال بناء نظام ديمقراطي شفاف يتمتع بالمساءلة والحكم الجيد وتحترم فيه حقوق الإنسان، وليس من خلال التآلف مع كيان عنصري توسعي غارق في بناء نظام أبارتهايد ظالم ضد شعب أعزل.

ثانياً: إن من يريد الدخول في علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة، فبإمكانه القيام بذلك مباشرة دون الحاجة لوسيط. فالولايات المتحدة لها مصالحها التي ترحب بكل من يريد خدمتها بها، وليس من الفطانة أو من مصلحة الدولة ذاتها بشيء أن يقوم الطرف العربي بدفع الثمن مرتين للوسيط ولسيده. إنّ من يريد رفع اسمه عن قوائم الإرهاب يمكنه تحقيق ذلك من خلال محاربة الإرهاب نفسه لا من خلال تعزيز "إرهاب الدولة" ضد شعب أعزل في مكان آخر.

ثالثاً: إسرائيل لا تدخل أحداً للنظام الدولي، فحركة المقاطعة لها على الساحة الدولية تتعاظم يوماً بعد يوم، لا سيما في قلاعها التاريخية مثل أُوروبا الغربية التي قامت الكثير من دولها بتصنيف منتوجاتها الزراعية القادمة من المستوطنات، ما يساعد على مقاطعتها من قبل الموطن الأوروبي. وعليه، فإن الدخول الى النظام الدولي من بوابة تل أبيب سيحول هذه الأنظمة الى رهينة بيدها.

رابعاً: إن التآلف مع نظام عنصري ظالم يمارس إرهاب الدولة في وضح النهار يتناقض بشكل جوهري مع المبادئ التي قامت عليها الثورات العربية في بعض هذه الدول والمتمثلة بـ"الحرية والعدالة والسلام". فلماذا تضحي الثورات بمبادئها السامية وبانتفاضتها المجيدة ضد الدكتاتوريات الظالمة لتتحالف مع ما هو أسوأ منها "الاحتلال".

خامساً: إن التغاضي عن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي من شأنه أن يُشجع دولاً أُخرى على ذلك، الأمر الذي يضع مصالح كثير من بلداننا العربية عرضةً للمخاطر الناتجة عن تنامي قانون الغابات على حساب القانون الدولي، أي انطباق مبدأ "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض".

وحذرت المجموعة الأكاديمية من عمليات "شيطنة الضحية" التي تقوم بها الأجهزة الإعلامية للأنظمة المطبعة حتى تبرر فعلها المشين مثل القول إن "الفلسطينيين باعوا أرضهم"، وهم الذين يرفضون عرض ترامب اليوم لاستلام ٥٠ مليار دولار لقاء المساومة على حقوقهم في أرضهم ولا يجد فلسطينياً واحداً يقبل حتى الحديث معه، عوضاً عن رفض أمواله غير المعروف مصدرها.

وأهابت المجموعة الأكاديمية بشدة بالشعب الفلسطيني وكل الداعمين لحقوقه بالحرية والعدالة والمساوة والكرامة الإنسانية بالالتزام بالكلمة المسؤولة فيما يبدر منهم تجاه عمليات التطبيع العلني وبضرورة التفريق بين الشعوب العربية الداعمة لقضيته وبين أنظمة غير منتخبة وغير ممثلة تبحث عن شرعيات وجودها من البيت الأبيض وتل ابيب.

وقالت إن الدخول في النظام الدولي وحل المشكلات مع دول الجوار لا يكون بالمساومة على حقوق شعب يرزح تحت الاحتلال. فنظام دونالد ترامب سيرحل عاجلاً أم آجلاً وسيترك هؤلاء يواجهون شعوبهم وجيرانهم بعد أن يكونوا قد حرقوا جسور التفاهم معهم.

ودعت المجموعة الأكاديمية لفلسطين الأنظمة العربية المختلفة إلى "أن لا تحاولوا الدخول في النظام الدولي من بوابة تل أبيب ولكن تدخلوه من بوابة شعوبكم"، وقالت: "أنتم ومن خلال صون كرامة مواطنيكم الذين يشكلون السند الحقيق لكم عندما يتخلى عنكم الآخرون".

هذا ووقع نيابة عن المجموعة الأكاديمية لفلسطين الدكتور إبراهيم فريحات، خالد الحروب، ساري حنفي، عبير ثابت، شفيق الغبرا، غسان الخطيب، رامي خوري، عبير النجار، باسم الزبيدي، الما جاد الله، أحمد جميل عزم، مخيمر أبو سعدة، جورج جقمان، نديم روحانا، محمد الصفطاوي.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يثمن الدور الذي تلعبه المغرب في دعم الشعب الفلسطيني

الرئيس عباس يثمن الدور الذي تلعبه المغرب في دعم الشعب الفلسطيني

تنويه &#34;مهم&#34; من الحكومة الفلسطينية بشأن موعد دوام الموظفين يوم الأحد

تنويه "مهم" من الحكومة الفلسطينية بشأن موعد دوام الموظفين يوم الأحد

نتنياهو يعلن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت

نتنياهو يعلن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت

حسين الشيخ لـ&#34;نتنياهو&#34;: نحن باقون والاحتلال زائل لا محالة

حسين الشيخ لـ"نتنياهو": نحن باقون والاحتلال زائل لا محالة

الاحتلال يَقصف نُقطة للضبط الميداني شرقي بيت حانون

الاحتلال يَقصف نُقطة للضبط الميداني شرقي بيت حانون

سلطة النقد تُصدر تعليمات جديدة بخصوص دوام يومي الأحد والاثنين

سلطة النقد تُصدر تعليمات جديدة بخصوص دوام يومي الأحد والاثنين

(مُعدل): آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد

(مُعدل): آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد

الناطق باسم الاحتلال: صاروخ أُطلق من شمال قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

الناطق باسم الاحتلال: صاروخ أُطلق من شمال قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يثمن الدور الذي تلعبه المغرب في دعم الشعب الفلسطيني

الرئيس عباس يثمن الدور الذي تلعبه المغرب في دعم الشعب الفلسطيني

المجموعة الأكاديمية لفلسطين تحذر من مخاطر موجة التطبيع العربي-الإسرائيلي

المجموعة الأكاديمية لفلسطين تحذر من مخاطر موجة التطبيع العربي-الإسرائيلي

(مُعدل): آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد

(مُعدل): آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد

صور: إنقاذ مواطن بعد سقوطه عن منزله جنوب غرب الخليل

صور: إنقاذ مواطن بعد سقوطه عن منزله جنوب غرب الخليل

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب في جنين

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب في جنين

التعليم لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: انتظام الدوام غداً في جميع مدارس قطاع غزة

التعليم لـ"دنيا الوطن": انتظام الدوام غداً في جميع مدارس قطاع غزة

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل

وفد من الديمقراطية بغزة يبحث مع القيادة العامة آليات مجابهة (رؤية ترامب)

وفد من الديمقراطية بغزة يبحث مع القيادة العامة آليات مجابهة (رؤية ترامب)

منوعات

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

إصابة الممثلة الكويتية &#34;جواهر&#34; بمرض قاتل

إصابة الممثلة الكويتية "جواهر" بمرض قاتل

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب &#34;الوتساب&#34;

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب "الوتساب"

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

عربي

انطلاق ثاني رحلات الجسر الأممي لعلاج اليمنيين في الخارج

انطلاق ثاني رحلات الجسر الأممي لعلاج اليمنيين في الخارج

الأورومتوسطي يُحذّر من استمرار المجر بسياسة تجويع طالبي اللجوء ويدعو لمحاسبتها

الأورومتوسطي يُحذّر من استمرار المجر بسياسة تجويع طالبي اللجوء ويدعو لمحاسبتها

البرلمان العربي: (صفقة القرن) اتفاق من طرف واحد

البرلمان العربي: (صفقة القرن) اتفاق من طرف واحد

شاهد: مرزوق الغانم يُلقي بأوراق (صفقة القرن) في سلة القمامة

شاهد: مرزوق الغانم يُلقي بأوراق (صفقة القرن) في سلة القمامة