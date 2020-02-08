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شؤون فلسطينية

الاحتلال يَقصف نُقطة للضبط الميداني شرقي بيت حانون

الاحتلال يَقصف نُقطة للضبط الميداني شرقي بيت حانون
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية فلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن مدفعية الاحتلال، قصفت نقطة للضبط الميداني شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن دبابات الجيش قصفت موقعيْن عسكريين تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات في وقت سابق هذا المساء، وفق زعمه.

وكان الناطق باسم الجيش تحدث مساء اليوم، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، نحو المستوطنات، ونتيجة لذلك، تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الدخلية في منطقة مفتوحة فقط.

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