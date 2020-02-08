الاحتلال يَقصف نُقطة للضبط الميداني شرقي بيت حانون

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن دبابات الجيش قصفت موقعيْن عسكريين تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات في وقت سابق هذا المساء، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية فلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن مدفعية الاحتلال، قصفت نقطة للضبط الميداني شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.وكان الناطق باسم الجيش تحدث مساء اليوم، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، نحو المستوطنات، ونتيجة لذلك، تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الدخلية في منطقة مفتوحة فقط.