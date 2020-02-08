سلطة النقد تُصدر تعليمات جديدة بخصوص دوام يومي الأحد والاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة النقد، عن تأخير الدوام يومي الأحد والاثنين، حتى الساعة التاسعة صباحاً، نظراً للأحوال الجوية السائدة لموظفي وموظفات سلطة النقد والبنوك، ومؤسسات الإقراض.



وأفادت السلطة عبر موقعها الرسمي على (فيسبوك) أنه سيتم استقبال الجمهور في فروع البنوك الساعة التاسعة والنصف صباحاً.



وتتأثر البلاد يومي الأحد والاثنين، بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون الجو شديد البرودة وغائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها بحدود تسع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية.