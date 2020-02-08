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شؤون فلسطينية

(مُعدل): آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد

(مُعدل): آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأحد
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رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزراة الداخلية، بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن تعديل آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الأحد 2020/2/9.

وقالت وزارة الداخلية: أن السفر سيكون للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة من كشف (2020/4).

وأكدت الوزارة على ضرورة التواجد صباح الأحد الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، مضيفة أن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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