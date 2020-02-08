الناطق بإسم الإحتلال: صاروخ أُطلق من شمال قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قبل قليل تم تحديد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات، ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الدخلية في منطقة مفتوحة فقط
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية: القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة قريبة من السياج الفاصل في كيبوتس إيرز، لا إصابات.
قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قبل قليل تم تحديد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات، ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الدخلية في منطقة مفتوحة فقط
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية: القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة قريبة من السياج الفاصل في كيبوتس إيرز، لا إصابات.
وأفادت (يديعوت أحرونوت) بسماع دوي انفجار قوي في غلاف غزة، مؤكدة أن الأمر قيد المراجع، فيما قال (حدشوت بتاخون سدي): إن صاروخاً أُطلق من شمال قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في إحدى المستوطنات.
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار، دوت على تطبيق الجبهة الداخلية في (شعار هنيغف) بعد أن أطلق صاروخ وسقط في منطقة مفتوحة بالغلاف.
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار، دوت على تطبيق الجبهة الداخلية في (شعار هنيغف) بعد أن أطلق صاروخ وسقط في منطقة مفتوحة بالغلاف.
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