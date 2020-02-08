صور: إنقاذ مواطن بعد سقوطه عن منزله جنوب غرب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أنقذت وأسعفت طواقم الدفاع المدني، في مركز الياسرية بمحافظة الخليل، اليوم السبت 8/2/2020، مواطناً بعد انزلاقه، وسقوطه عن سطح منزله بالطابق الثالث في قرية سكة جنوب غرب الخليل.
أنقذت وأسعفت طواقم الدفاع المدني، في مركز الياسرية بمحافظة الخليل، اليوم السبت 8/2/2020، مواطناً بعد انزلاقه، وسقوطه عن سطح منزله بالطابق الثالث في قرية سكة جنوب غرب الخليل.
وعملت الطواقم على رفع ونقل المصاب، وتثبيته على لوح الإسعاف، وتسليمه لطواقم إسعاف الهلال الأحمر التي نقلته للمستشفى.
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