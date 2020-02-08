صور: إنقاذ مواطن بعد سقوطه عن منزله جنوب غرب الخليل

وعملت الطواقم على رفع ونقل المصاب، وتثبيته على لوح الإسعاف، وتسليمه لطواقم إسعاف الهلال الأحمر التي نقلته للمستشفى.















رام الله - دنيا الوطنأنقذت وأسعفت طواقم الدفاع المدني، في مركز الياسرية بمحافظة الخليل، اليوم السبت 8/2/2020، مواطناً بعد انزلاقه، وسقوطه عن سطح منزله بالطابق الثالث في قرية سكة جنوب غرب الخليل.