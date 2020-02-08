الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شاب في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت الشرطة والنيابة العامة، تحقيقاً في حادثة وفاة مواطن (23 عاماً) من سكان المحافظة.



وقال الناطق الإعلامي، باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح صحفي: إن المواطن وصل متوفياً إلى مستشفى جنين الحكومي، أثناء عمله في بلدة برطعة خلف جدار الفصل، بعد انفجار جسم مشبوه به.



وأفادت الشرطة، أنها توجهت والنيابة العامة وطاقم من تحقيق شرطة المحافظة، وبحضور الطب الشرعي إلى المستشفى للكشف على جثمان الشاب؛ للوقوف على ملابسات الحادثة.



وأكد ارزيقات، بان قوة من فرع المباحث العامة، وفرع هندسة المتفجرات، تحركت لمكان عمل الشاب للكشف على الجسم المشبوه، وجمع المعلومات حول الحادثة.