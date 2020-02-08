التعليم لـ"دنيا الوطن": انتظام الدوام غداً في جميع مدارس قطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

أكد معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم السبت، أن الدوام غداً الأحد في كافة المدارس والمديريات طبيعي.



وأضاف الميناوي لـ"دنيا الوطن": "نؤكد على أن الدوام غداً 9/2/2020 في كافة المدارس والمديريات طبيعي، الساعة السابعة صباحاً للفترة الصباحية، وانتظام للدوام في الفترة المسائية أيضاً".



وبدوره، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بصري صالح، لـ"دنيا الوطن" أن دوام مدارس الضفة الغربية سيبدأ التاسعة صباحاً، بسبب الحالة الجوية السائدة.



وتتأثر البلاد تتأثر يوم غد الأحد، بكتلة هوائية أكثر برودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، لذا يستمر الجو شديد البرودة، وماطراً على فترات، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة المرتفعات الجنوبية.



وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.