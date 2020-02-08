صالح يكشف لـ"دنيا الوطن" طبيعة دوام المدارس بالضفة بسبب المنخفض الجوي

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، اليوم السبت،

طبيعة دوام كافة المدارس ليومي الأحد والإثنين، بسبب المنخفض الجوي.



وأوضح صالح لـ"دنيا الوطن"، أن دوام المدارس سيبدأ التاسعة صباحا بسبب الحالة الجوية السائدة.



وحول قطاع غزة، قال وكيل وزارة التربية والتعليم: نحن أصدرنا القرار لكافة مدارس الوطن، ولكن من أراد الدوام الساعة الثامنة صباحاً ليفعل ذلك.



وتوقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.



وأضافت الدائرة أن البلاد تتأثر يوم غد الاحد، بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة المرتفعات الجنوبية.





وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وأشارت إلى أن تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة يستمر يوم الإثنين، لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى غائم وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية.





وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.





خاص دنيا الوطن