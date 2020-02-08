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انطلاق ثاني رحلات الجسر الأممي لعلاج اليمنيين في الخارج

انطلاق ثاني رحلات الجسر الأممي لعلاج اليمنيين في الخارج
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
غادرت، اليوم السبت، ثاني رحلات الجسر الطبي الجوي الذي تُسيره الأمم المتحدة للمرضى اليمنيين للعلاج في الخارج، عبر مطار صنعاء الدولي الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وسط اليمن، بعد يوم من تأجيلها.

وأفاد مصدر مسؤول في مطار صنعاء، وفق وكالة سبوتنيك، بأن 23 مريضا من المصابين بأمراض مستعصية و25 مرافقاً لهم، غادروا على متن طائرة أممية بوينج 737 متجهين إلى العاصمة الأردنية عمّان​​​.

يأتي ذلك غداة إعلان منظمة الصحة العالمية، تأجيل الرحلة لـ"أسباب فنية"، ومن المقرر أن تتبع الرحلة، أخرى مماثلة إلى كل من عمّان والقاهرة.

وتعد هذه الرحلات التي أنطلقت، والتي أقلت مرضى يمنيين من صنعاء، الأولى منذ الرحلة التي كانت قد أقلت نحو 100 من عناصر الجماعة الحوثية، للعلاج عبر سلطنة عُمان، قبيل انعقاد مشاورات استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

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