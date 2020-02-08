بالبث المباشر.. جندي تايلندي يقتل 12 شخصاً

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم جندي بالجيش التايلندي اليوم السبت، على قتل 12 شخصًا على الأقل، عندما أطلق النار عشوائيا في مدينة "كورات"، شمال شرق العاصمة بانكوك.



وقال متحدث باسم شرطة تايلند: إن جندياً أطلق النار عشوائيا في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، بينهم ضابط في الجيش وجنود ومدنيون، وفق (عرب 48).



ووفق للأنباء الأولية، أطلق الجندي النار أولًا على قائده وجنديين آخرين في القاعدة التي يخدمها بعدها، قبل أن يسرق سيارة جيبٍ عسكرية ويهرب بها.



وفي وقت لاحق، أطلق الجندي ذاته النار على في أحد الطرق المؤدية لمركز تجاريّ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاصٍ آخرين ومن ثم أطلق النار على نفسه.



ومن الجدير بالذكر أنّ الجندي وثّق عملية إطلاقه النار عبر خاصية البث المباشر على حسابه في "فيسبوك"، مما اضطر الشركة الأميركية لحذف المقطع المسجل وحظر حسابه.