أبو سيف: الوقوف مع القدس واجب قومي

قال وزير الثقاقة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف: إن الوقوف مع القدس، هو واجب قومي عربي في الأساس، لاسيما أمام محاولات سرقة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من العرب، ومنحها لدولة الاحتلال، وأن الوجود في القدس بحد ذاته كفاح ونضال.









وأكد أبو سيف في تصريح وصل "دنيا الوطن" ضرورة رفض ما يسمى بـ (صفقة القرن) وأن الحق الفلسطيني لا يتجزأ، ولا يمكن أن يكون بدون القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.



التاريخ والآثار في جامعة بيرزيت، ويوسف النتشة، مدير السياحة في مديرية أوقاف القدس، وسميرة بكيرات، والأستاذ والباحث مولاي أحمد علوي من المغرب.

















رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، خلال مشاركة أبو سيف في ندوة حول "حضور المغاربة في القدس.. الرموز والدلالات" في المملكة المغربية، اليوم السبت، على هامش معرض الكتاب في الدار البيضاء، وينظم الندوة، وكالة بيت مال القدس، بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية.وأكد عمق العلاقة الفلسطينية- المغربية من خلال المواقف الثابتة لجلالة ملك المغرب، وحكومته التي تقول: إن فلسطين أرض عربية، وإننا كلنا كعرب نقف صفاً واحداً للدفاع عن العروبة والحق الفلسطيني.وأضاف: أن القدس تشكل درة المدن العربية، لما لها من مكانة دينية وتاريخية، فهي تستحق منا الكثير من تسليط الضوء على ما تعانيه المدينة المقدسة من انتهاكات، لأن هذه المدينة هي مدينة العرب جميعاً".وتأتي هذه الندوة لتعريف الجمهور على الدراسات التاريخية التي أنجزت حول مغاربة القدس، وما طرحته من قضايا إنسانية واجتماعية، بمشاركة عدد من الأساتذة، منهم محمد الشرقاوي القائم بأعمال رئيس وكالة بيت المال، ونظمي الجعبة، أستاذ