شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على تصرف مرزوق الغانم باجتماع الاتحاد البرلماني العربي

حماس تُعلق على تصرف مرزوق الغانم باجتماع الاتحاد البرلماني العربي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة (حماس)، على إلقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أوراقاً مطبوعاً عليها الخطة الأمريكية للسلام، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) في سلة القمامة.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، عبر (فيسبوك): "ما فعله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بإلقاء نسخة من (صفقة القرن) في سلة المهملات في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، يُعبر عن الرأي العام لجماهير أمتنا العربية، الرافضة للصفقة، والغاضبة من استهتار ترامب بمشاعر الأمة، وعدوانه على مقدساتها".

وفي وقت سابق، ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أوراقاً طبعت عليها خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) في سلة القمامة.

وقال الغانم، خلال اجتماع البرلمانات العربية في الأردن السبت: "إن المكان الطبيعي لـ (صفقة القرن) هو سلة القمامة.

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