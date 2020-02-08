عربي

البرلمان العربي: (صفقة القرن) اتفاق من طرف واحد

البرلمان العربي: (صفقة القرن) اتفاق من طرف واحد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد البرلماني العربي، رفض أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس.

وشدد الاتحاد في بيانه الختامي، عقب اجتماعه الطارئ لدعم القضية الفلسطينية، في العاصمة الأردنية (عمان) اليوم السبت، على أن (صفقة القرن)، اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل والشامل.

وأكدوا، أن معادلة السلام المنشود، لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على الوضع النهائي.

وشددوا على أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة للاحتلال، هو تصعيد خطير، يهدد أمن المنطقة، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويمهد لافتعال حرب دينية، ستكون إسرائيل سبباً وطرفاً أساسياً فيها.

وأكدوا على ضرورة أن تكون المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، كأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة.

أخبار ذات صلة

شاهد: مرزوق الغانم يُلقي بأوراق (صفقة القرن) في سلة القمامة

شاهد: مرزوق الغانم يُلقي بأوراق (صفقة القرن) في سلة القمامة

مرزوق الغانم: نَعرضُ على المُحتلين حزماً مالية أضعاف ما عرضته (صفقة القرن)

مرزوق الغانم: نَعرضُ على المُحتلين حزماً مالية أضعاف ما عرضته (صفقة القرن)

الاتحاد البرلماني العربي يبحث في الأردن (صفقة القرن)

الاتحاد البرلماني العربي يبحث في الأردن (صفقة القرن)

البرهان: استخرت الله قبل لقائي بنتنياهو في أوغندا

البرهان: استخرت الله قبل لقائي بنتنياهو في أوغندا

بضغوط أمريكية.. إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن من منصبه بسبب (صفقة القرن)

بضغوط أمريكية.. إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن من منصبه بسبب (صفقة القرن)

أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب &#34;الثوب الفلسطيني&#34;: &#34;عودي لبلدك وسأعطيكي شقة&#34;

أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب "الثوب الفلسطيني": "عودي لبلدك وسأعطيكي شقة"

الإعلان عن عدد القتلى في احتجاجات العراق منذ أكتوبر الماضي

الإعلان عن عدد القتلى في احتجاجات العراق منذ أكتوبر الماضي

مقتل جندي تركي وإصابة أربعة آخرين في سوريا

مقتل جندي تركي وإصابة أربعة آخرين في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرلمانيون من أجل القدس يرفضون خطة (صفقة القرن)

البرلمانيون من أجل القدس يرفضون خطة (صفقة القرن)

أبو سيف: الوقوف مع القدس واجب قومي

أبو سيف: الوقوف مع القدس واجب قومي

المعتقل القاصر محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي بالتعرية

المعتقل القاصر محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي بالتعرية

مجدلاني: رسالة أعضاء الكونجرس إشارة لوجود أصوات ناقدة لقرارات إدارة ترامب

مجدلاني: رسالة أعضاء الكونجرس إشارة لوجود أصوات ناقدة لقرارات إدارة ترامب

تستمر 3 أيام.. الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

تستمر 3 أيام.. الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة

طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة

الصالحي خلال مؤتمر في بيت لاهيا: مصممون على إسقاط (صفقة ترامب)

الصالحي خلال مؤتمر في بيت لاهيا: مصممون على إسقاط (صفقة ترامب)

الاحتلال يُطلق النار تجاه شبان بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار تجاه شبان بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

منوعات

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

إصابة الممثلة الكويتية &#34;جواهر&#34; بمرض قاتل

إصابة الممثلة الكويتية "جواهر" بمرض قاتل

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب &#34;الوتساب&#34;

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب "الوتساب"

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

عربي

مرزوق الغانم: نَعرضُ على المُحتلين حزماً مالية أضعاف ما عرضته (صفقة القرن)

مرزوق الغانم: نَعرضُ على المُحتلين حزماً مالية أضعاف ما عرضته (صفقة القرن)

الاتحاد البرلماني العربي يبحث في الأردن (صفقة القرن)

الاتحاد البرلماني العربي يبحث في الأردن (صفقة القرن)

بضغوط أمريكية.. إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن من منصبه بسبب (صفقة القرن)

بضغوط أمريكية.. إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن من منصبه بسبب (صفقة القرن)

أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب &#34;الثوب الفلسطيني&#34;: &#34;عودي لبلدك وسأعطيكي شقة&#34;

أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب "الثوب الفلسطيني": "عودي لبلدك وسأعطيكي شقة"