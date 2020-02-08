المعتقل القاصر محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي بالتعرية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، شهادة المعتقل القاصر محمد أحمد هادي (17 عاماً) من بيت لحم، والتي روى فيها تفاصيل تعرّضه للتّعذيب بعد نقله من سجن (عوفر) إلى سجن (الدامون) ومن ثم إلى عزل (الجلمة).



وقال المعتقل هادي، عقب زيارة محامية الهيئة له في سجن (الدامون)، في تصريح له وصل "دنيا الوطن": "يوم وصولنا إلى القسم في سجن (الدامون) وذلك بتاريخ 13.01.2020، يومها حوالي الساعة السادسة مساءً، دخل سجانون إلى الغرفة، وسحبوني منها، أدخلوني إلى غرفة الانتظار خارج القسم، وهناك دخل إلى الغرفة ثلاثة أشخاص من وحدة اليماز، وأخذوا يضربونني بشكل تعسفي، قاموا بتكسيري، وكنت مقيد اليدين، وكان ضابط يقف على باب الغرفة، ويصور بجواله عملية ضربي، أصبت بالعديد من الكدمات والرضوض في جسمي، وانتفاخ في الوجه وحول العين، ثم أرجعوني للقسم في الساعة التاسعة ليلاً، أي بعد حوالي ثلاث ساعات، ودخلت فرقة يماز إلى القسم، وسحبوني أنا ويحيى صبيح وخليل جبارين ورياض العمور ومحمود عويص من القسم، جرّونا إلى غرفة الانتظار، قيدوا أيدينا وأقدامنا بقيود حديدية، ضربونا مرّة أخرى، وبعد نصف ساعة نقلونا إلى البوسطة، وأخذونا إلى زنازين الجلمة".



وتابع القاصر هادي، والذي قبع في زنازين (الجلمة) لمدّة أسبوع: "كنا مضربين عن الطعام، فوضعوا كل واحد في زنزانة لوحده، بقيت في زنزانتي مضرباً عن الطعام لمدة أربعة أيام، وبعدها دخل على الزنزانة سجّان وضابط، وأرادوا بالقوة نزع ملابسي عني إذا لم أنهِ إضرابي، وخوفاً من أن يستمروا بهذا؛ أخبرتهم بأنني موافق على إنهاء الإضراب".



وأوضحت هيئة الأسرى، أن قوّات قمع السّجون ما زالت تقتحم غرف المعتقلين القاصرين يومياً، وتعتدي عليهم بالضّرب، مضيفة أنهم أكّدوا بأنهم ينامون، وهم جائعون، وذلك لعدم كفاية الطّعام المقدّم لهم، كما وأنهم يعانون من البرد الشديد الذي تسبب لغالبيتهم بالأمراض، لا سيما وأن إدارة السّجن توفّر لكل منهم غطاء خفيفاً واحداً فقط، فيما تعرّض تسعة منهم للعزل الانفرادي في زنازين (تسلمون والجلمة) وتمّت إعادتهم إلى (الدامون) بعد التنكيل بهم.



وذكرت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال، كانت قد نقلت (34) معتقلاً قاصراً من سجن (عوفر) إلى (الدامون)، بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، دون السّماح لممثليهم بمرافقتهم، وسمحت لهم باصطحاب ملابسهم وغطاء واحد ومخدّة وغطاء فراش لكل واحد منهم، بالإضافة إلى مشتريات غذائية بسيطة من "الكنتينا" تمّ مصادرتها في (الدامون)، ودون السّماح لهم باصطحاب الأغراض الضّرورية الأخرى، والتي تكون في غرف الأسرى كسخّانات الماء، وأجهزة الطّبخ، علماً أن (26) قاصراً تبقّوا في (الدامون) بعد الإفراج عن عدد منهم، ونقل اثنين إلى سجون أخرى.