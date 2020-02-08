مجدلاني: وفد فصائل المنظمة يَنتظر توقف حماس عن التهرب من اللقاء المُقرر

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن وفد فصائل منظمة التحرير، المقرر توجهه لقطاع غزة، بانتظار توقف حماس عن التهرب من هذا اللقاء، مؤكداً جهوزية الوفد للذهاب إلى غزة، بأي وقت.



وأضاف مجدلاني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت، أن ارتقاء خمسة شهداء برصاص الاحتلال، خلال اليومين الماضيين، يعكس رداً هستيرياً من حكومة نتنياهو على رفض شعبنا وقيادتنا لـ (صفقة القرن)، مؤكداً أن هذه الجرائم، لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وتصميماً على رفض الصفقة، فحسب، بل على مواصلة الجهود لإنهاء الاحتلال، واقتلاع جدار الفصل العنصري.



وتابع مجدلاني: "ما تسمى بخطة ترامب- نتنياهو للسلام قائمة على أساس نفي الوجود الفلسطيني، والتنكر لحق شعبنا في تقرير مصيره، وتشكل بديلاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعارض ميثاق الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة.





وبين مجدلاني، أن الرئيس محمود عباس، سيعرض كل الانتهاكات، التي حملتها الوثيقة على مجلس الأمن، وسيقدم الرؤية الفلسطينية على المجتمع الدولي؛ ليتحمل مسؤولياته في تطبيق قرارت الشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطن