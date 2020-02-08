فتح: الفصائل التي شاركت في اتفاقيات المُصالحة ستحضر اجتماعات غزة

أعضاء مركزية فتح أحمد حلس وروحي فتوح واسماعيل جبر

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكدت حركة (فتح)، اليوم السبت، أن وفد اللجنة المركزية، المتواجد في قطاع غزة، يعقد اجتماعات مع الأطر التنظيمية لكوادر الحركة في القطاع؛ لدراسة الأوضاع الحركية.



وقال المتحدث باسم حركة (فتح)، حسين حمايل لـ"دنيا الوطن": إنه في أعقاب ذلك، سيتم عقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، وهي الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مبينًا أن الفصائل التي كانت في اتفاقيات المصالحة السابقة، هي التي ستكون حاضرة في هذه الاجتماعات.



وعن موعد قدوم وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، أوضح أنه بعد ساعات من الاتفاق بين فتح والفصائل، سيكون بغزة، مشيرًا إلى أنه فقط تبقى الأمور اللوجستية، ومن السهل التغلب عليها.



وختم حمايل حديثه، بالقول: "لا تراجع في طريق تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، والانقسام أصبح خلف ظهورنا، وهذا واضح من الإجراءات الرئاسية، وتصريحات القيادات الفتحاوية".