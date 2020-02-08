شؤون فلسطينية

فتح: الفصائل التي شاركت في اتفاقيات المُصالحة ستحضر اجتماعات غزة

فتح: الفصائل التي شاركت في اتفاقيات المُصالحة ستحضر اجتماعات غزة
أعضاء مركزية فتح أحمد حلس وروحي فتوح واسماعيل جبر
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكدت حركة (فتح)، اليوم السبت، أن وفد اللجنة المركزية، المتواجد في قطاع غزة، يعقد اجتماعات مع الأطر التنظيمية لكوادر الحركة في القطاع؛ لدراسة الأوضاع الحركية.

وقال المتحدث باسم حركة (فتح)، حسين حمايل لـ"دنيا الوطن": إنه في أعقاب ذلك، سيتم عقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، وهي الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مبينًا أن الفصائل التي كانت في اتفاقيات المصالحة السابقة، هي التي ستكون حاضرة في هذه الاجتماعات.

وعن موعد قدوم وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، أوضح أنه بعد ساعات من الاتفاق بين فتح والفصائل، سيكون بغزة، مشيرًا إلى أنه فقط تبقى الأمور اللوجستية، ومن السهل التغلب عليها.  

وختم حمايل حديثه، بالقول: "لا تراجع في طريق تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، والانقسام أصبح خلف ظهورنا، وهذا واضح من الإجراءات الرئاسية، وتصريحات القيادات الفتحاوية".

أخبار ذات صلة

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل

وفد من الديمقراطية بغزة يبحث مع القيادة العامة آليات مجابهة (رؤية ترامب)

وفد من الديمقراطية بغزة يبحث مع القيادة العامة آليات مجابهة (رؤية ترامب)

البرلمانيون من أجل القدس يرفضون خطة (صفقة القرن)

البرلمانيون من أجل القدس يرفضون خطة (صفقة القرن)

أبو سيف: الوقوف مع القدس واجب قومي

أبو سيف: الوقوف مع القدس واجب قومي

&#34;وَجَدتُ أجوبتي&#34;.. آخر ماكتبه سند طرمان ختام وصيّة &#34;الشهيد المُثقف&#34;

"وَجَدتُ أجوبتي".. آخر ماكتبه سند طرمان ختام وصيّة "الشهيد المُثقف"

حماس تُعلق على تصرف مرزوق الغانم باجتماع الاتحاد البرلماني العربي

حماس تُعلق على تصرف مرزوق الغانم باجتماع الاتحاد البرلماني العربي

المعتقل القاصر محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي بالتعرية

المعتقل القاصر محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي بالتعرية

مجدلاني: رسالة أعضاء الكونجرس إشارة لوجود أصوات ناقدة لقرارات إدارة ترامب

مجدلاني: رسالة أعضاء الكونجرس إشارة لوجود أصوات ناقدة لقرارات إدارة ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل

أبو مويس يبحث مع البنك الدولي مشروع الانتقال من التعليم إلى العمل

وفد من الديمقراطية بغزة يبحث مع القيادة العامة آليات مجابهة (رؤية ترامب)

وفد من الديمقراطية بغزة يبحث مع القيادة العامة آليات مجابهة (رؤية ترامب)

البرلمانيون من أجل القدس يرفضون خطة (صفقة القرن)

البرلمانيون من أجل القدس يرفضون خطة (صفقة القرن)

أبو سيف: الوقوف مع القدس واجب قومي

أبو سيف: الوقوف مع القدس واجب قومي

المعتقل القاصر محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي بالتعرية

المعتقل القاصر محمد هادي: أجبروني على إنهاء الإضراب بعد تهديدي بالتعرية

مجدلاني: رسالة أعضاء الكونجرس إشارة لوجود أصوات ناقدة لقرارات إدارة ترامب

مجدلاني: رسالة أعضاء الكونجرس إشارة لوجود أصوات ناقدة لقرارات إدارة ترامب

تستمر 3 أيام.. الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

تستمر 3 أيام.. الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة

طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة

منوعات

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

إصابة الممثلة الكويتية &#34;جواهر&#34; بمرض قاتل

إصابة الممثلة الكويتية "جواهر" بمرض قاتل

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب &#34;الوتساب&#34;

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب "الوتساب"

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

عربي

مرزوق الغانم: نَعرضُ على المُحتلين حزماً مالية أضعاف ما عرضته (صفقة القرن)

مرزوق الغانم: نَعرضُ على المُحتلين حزماً مالية أضعاف ما عرضته (صفقة القرن)

الاتحاد البرلماني العربي يبحث في الأردن (صفقة القرن)

الاتحاد البرلماني العربي يبحث في الأردن (صفقة القرن)

بضغوط أمريكية.. إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن من منصبه بسبب (صفقة القرن)

بضغوط أمريكية.. إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن من منصبه بسبب (صفقة القرن)

أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب &#34;الثوب الفلسطيني&#34;: &#34;عودي لبلدك وسأعطيكي شقة&#34;

أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب "الثوب الفلسطيني": "عودي لبلدك وسأعطيكي شقة"