عاجل

  • نصر: التوافق الوطني يجب أن يكون وليس لدينا مخارج غير الدبلوماسية

  • نصر: إرسال الوفد كي نتجاوز مسافات طويلة من الحوارات العميقة

  • نصر: لدى الرئيس عباس رغبة حقيقية لإنهاء الإنقسام الفلسطيني

  • نصر: الرئيس لم يقرر إرسال الوفد فزعة بل لاصراره على ترتيب البيت الفلسطيني

  • نصر: الترحيب بوفد منظمة التحرير كان يجب أن يكون رسمياً

  • نصر: لم نجد ترحيباً إلا من خلال التصريح الإعلامي

  • نصر: كنا ننتظر موقفاً رسمياً واضحاً ورداً رسمياً وجهوزية تامة لاستقبالنا بغزة

  • نصر: هنية طلب من الرئيس الالتقاء بدولة خارجية والرئيس قال أنا سآتي إلى غزة

  • نصر: من بادر ومن تحدث بموضوع الزيارة هو الرئيس محمود عباس

  • نصر: لا مناص لنا إلا الإنفكاك عن الإقتصاد الإسرائيلي وعلى الاحتلال دفع تكلفة إحتلاله

  • مجدلاني: وفد فصائل المنظمة ينتظر توقف حماس عن التهرب من اللقاء المقرر

  • نصر: كل الإخوة في اللجنة المركزية مطالبون بالعمل على إيجاد حلول لقضايا غزة

  • نصر: قضايا غزة ليست مناطة فقط بأعضاء مركزية غزة

  • نصر: كنا ولا زلنا ننتظر من اشتية أن يقدم حلاً واقعياً وجدياً للتقاعد المالي

  • نصر: حرصنا في حركة فتح على معالجة كافة القضايا المتعلقة بقطاع غزة

  • نصر: توقعاتي بأن التقاعد المالي لن يطول وبأن رئيس الوزراء سيعمل جاداً على إنهاءه

  • نصر: ملف التقاعد المالي جريمة ويجب أن ينتهي

  • نصر: باعتقادي دور الحكومة سيكون إيجابياً مع ملف تفريغات 2005

  • نصر: إننا ننتظر من الحكومة واشتية العمل على انهاء معاناة أهالي غزة

  • نصر: يجب أن تكون قضية تفريغات 2005 على سلم أولويات مجلس الوزراء والحكومة الفلسطينية

مباشر | اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي لدعم القضية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة

طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
انطلق صباح اليوم السبت، موكب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال نافلة هرشة (19عاماً)، من مستشفى ثابت ثابت الحكومي، بمدينة طولكرم، شمال الضفة المحتلة.

وشارك حشد كبير من المواطنين في الموكب، انطلاقاً من مستشفى ثابت ثابت، يحملون نعش الشهيد هرشة، وجابوا به شوارع المدينة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وسيتم نقل جثمان الشهيد إلى بلدة قفين شمالي طولكرم، حيث مسقط رأسه، وسيوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وارتقى هرشة، إثر إصابته برصاص الاحتلال، مساء أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدته قفين.

وأصيب الشهيد برصاص حي في رقبته، ما أدى لقطع الشريان الرئيسي، ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذ حياته.

وهرشة هو خامس شهيد، يرتقي خلال يومين، فيما أصيب العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال؛ خرجوا للاحتجاج على ما يسمى بـ (صفقة القرن).

أخبار ذات صلة

تستمر 3 أيام.. الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

تستمر 3 أيام.. الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

الصالحي خلال مؤتمر في بيت لاهيا: مصممون على إسقاط (صفقة ترامب)

الصالحي خلال مؤتمر في بيت لاهيا: مصممون على إسقاط (صفقة ترامب)

وثيقة فلسطينية ترصد 300 خرق لأحكام القانون الدولي بـ (صفقة القرن)

وثيقة فلسطينية ترصد 300 خرق لأحكام القانون الدولي بـ (صفقة القرن)

الاحتلال يُطلق النار تجاه شبان بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار تجاه شبان بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الجامعة العربية الأمريكية ترد على بيان نقابة الأطباء حول برنامج (دكتور بصريات)

الجامعة العربية الأمريكية ترد على بيان نقابة الأطباء حول برنامج (دكتور بصريات)

مواجهات باقتحام الاحتلال لقرية كفر نعمة برام الله

مواجهات باقتحام الاحتلال لقرية كفر نعمة برام الله

الاتحاد الفلسطيني بغزة يؤجل مباريات الدوري العام للأسبوع الجاري بسبب الأحواء الجوية

الاتحاد الفلسطيني بغزة يؤجل مباريات الدوري العام للأسبوع الجاري بسبب الأحواء الجوية

نصر:&#34;التقاعد المالي&#34;لن يطول..والرئيس لم يرسل الوفد &#34;فزعة عرس&#34; ونخشى عليه من مصير &#34;أبو عمار&#34;

نصر:"التقاعد المالي"لن يطول..والرئيس لم يرسل الوفد "فزعة عرس" ونخشى عليه من مصير "أبو عمار"

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تستمر 3 أيام.. الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

تستمر 3 أيام.. الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة

طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة

الصالحي خلال مؤتمر في بيت لاهيا: مصممون على إسقاط (صفقة ترامب)

الصالحي خلال مؤتمر في بيت لاهيا: مصممون على إسقاط (صفقة ترامب)

الاحتلال يُطلق النار تجاه شبان بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار تجاه شبان بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الجامعة العربية الأمريكية ترد على بيان نقابة الأطباء حول برنامج (دكتور بصريات)

الجامعة العربية الأمريكية ترد على بيان نقابة الأطباء حول برنامج (دكتور بصريات)

مواجهات باقتحام الاحتلال لقرية كفر نعمة برام الله

مواجهات باقتحام الاحتلال لقرية كفر نعمة برام الله

الهباش يُهاجم ترامب ونتنياهو: لن نقبل (صفقة القرن) ولن نفرط بتراب القدس

الهباش يُهاجم ترامب ونتنياهو: لن نقبل (صفقة القرن) ولن نفرط بتراب القدس

طالع كشف السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأحد

طالع كشف السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأحد

منوعات

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

اتهام محمد رمضان بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ بسبب هذا الكليب

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

له ست طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح الجديدة

إصابة الممثلة الكويتية &#34;جواهر&#34; بمرض قاتل

إصابة الممثلة الكويتية "جواهر" بمرض قاتل

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

داليا البحيري ترتدي الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

شاهد: الأمير هاري يهتم بشعر ميغان ماركل على طريقته الخاصة

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب &#34;الوتساب&#34;

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من جروب "الوتساب"

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

أول ظهور لسارة الكندري بعد الفيديو الفاضح مع زوجها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

لاعب الموساد.. الفنان سمير الإسكندراني الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

عربي

الاتحاد البرلماني العربي يبحث في الأردن (صفقة القرن)

الاتحاد البرلماني العربي يبحث في الأردن (صفقة القرن)

الإعلان عن عدد القتلى في احتجاجات العراق منذ أكتوبر الماضي

الإعلان عن عدد القتلى في احتجاجات العراق منذ أكتوبر الماضي

مقتل جندي تركي وإصابة أربعة آخرين في سوريا

مقتل جندي تركي وإصابة أربعة آخرين في سوريا

الإمارات تُعلن عن حالتين جديدتين مصابتين بفيروس (كورونا)

الإمارات تُعلن عن حالتين جديدتين مصابتين بفيروس (كورونا)