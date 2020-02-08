طولكرم: انطلاق مراسم تشييع الشهيد بدر هرشة

جانب من التشييع

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رام الله - دنيا الوطن

انطلق صباح اليوم السبت، موكب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال نافلة هرشة (19عاماً)، من مستشفى ثابت ثابت الحكومي، بمدينة طولكرم، شمال الضفة المحتلة.



وشارك حشد كبير من المواطنين في الموكب، انطلاقاً من مستشفى ثابت ثابت، يحملون نعش الشهيد هرشة، وجابوا به شوارع المدينة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وسيتم نقل جثمان الشهيد إلى بلدة قفين شمالي طولكرم، حيث مسقط رأسه، وسيوارى الثرى في مقبرة البلدة.



وارتقى هرشة، إثر إصابته برصاص الاحتلال، مساء أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدته قفين.



وأصيب الشهيد برصاص حي في رقبته، ما أدى لقطع الشريان الرئيسي، ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذ حياته.



وهرشة هو خامس شهيد، يرتقي خلال يومين، فيما أصيب العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال؛ خرجوا للاحتجاج على ما يسمى بـ (صفقة القرن).