دولي

مهاتير محمد: (صفقة القرن) تمنح القدس لإسرائيل على طبق من ذهب

مهاتير محمد: (صفقة القرن) تمنح القدس لإسرائيل على طبق من ذهب
مهاتير محمد
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، داعياً لاستمرار الدعم المتواصل لفلسطين وشعبها، الواقع تحت الاحتلال.

وقال مهاتير: إن ماليزيا تعتبر الصفقة والعرض المقدم من الإدارة الأمريكية "عرضاً غير مقبول ومجحف للغاية، فالخطة المذكورة تقدم مدينة القدس المقدسة لإسرائيل على طبق من ذهب، من أجل مفاقمة الوضع الراهن أكثر"، وفق (عربي 21). 

جاء ذلك، في كلمة، خلال افتتاح مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس"، الذي تستضيفه العاصمة الماليزية كوالالمبور، السبت.

ولفت مهاتير إلى أن الخطة التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إسرائيل، "لا تأتي بأي حل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأضاف، أن "ماليزيا تعتبر هذا العرض غير مقبول ومجحف للغاية، وهو لن يجلب إلا مزيداً من الصراع إلى المنطقة".

وأردف خلال كلمته أمام المشاركين: "هذه الخطة لتحريض المليارات من الناس في العالم، وتم إعدادها من جانب واحد بصورة تامة، فلم تتم حتى استشارة فلسطين، الجانب الآخر المعني بهذا العرض".

ولفت إلى فشل الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، ودعا الرأي العام العالمي إلى الحديث أكثر عن فلسطين.

وأكد أن الوقوف في وجه محاولات التقليل من أهمية القضية الفلسطينية، وعدم جعلها طي النسيان، مهمة ملقاة على عاتق "مواطني العالم"، مؤكداً في الوقت نفسه أن " ماليزيا ستواصل دعم فلسطين دائماً".

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