الصالحي خلال مؤتمر في بيت لاهيا: مصممون على إسقاط (صفقة ترامب)



وأشار الصالحي في تصريحه، الذي وصل "دنيا الوطن"، لمضمون التغييرات التي يسعى الحزب لإدراجها في برنامجه السياسي، واستراتيجيته المقبلة، بما يظهر بوضوح الهوية الفكرية والطبقية للحزب، وانحيازه الكامل لمصالح الجماهير المسحوقة.



كما هناء المجتمعين وعموم أعضاء الحزب، بذكرى إعادة تأسيس الحزب الثامنة والثلاثين، مؤكداً ثبات الحزب على مواقفه المبدئية، والإخلاص للأهداف السامية، التي قضى من أجلها شهداء الحزب وأبناء شعبنا كافة.



من ناحيته، استعرض غنيم، المخاطر التي تنطوى عليها (صفقة القرن) ودلالات رفضها شعبياً ورسمياً، داعياً إلى الإسراع لتبني استراتيجية وطنية جامعة للكل الفلسطيني، تحقق هدف إفشال الصفقة، وإنجاز خطوات ملموسة على طريق التحرر والاستقلال والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس.



فيما رحب المصري بجميع اعضاء المؤتمر، مشيداً بدورهم الوطني والحزبي، مؤكداً على المضي قدماً نحو إنجاح المؤتمر العام الخامس للحزب، الذي اعتبره تجديداً لسياسته وتوجهاته ولهيئاته الفرعية والمركزية.



وقد قدمت قيادة المحليتين تقاريرها، فيما انتخب الحضور مندوبي المؤتمر العام، والمكتب القيادي لكل محلية، كما انتخب باسل المصري، ونائل الرن، كسكرتيريين لقيادة المحليتين.

جاء ذلك، عبر اتصال تلفوني، خاطب به الصالحي المجتمعين في مؤتمر لمحليتي بيت لاهيا شمال محافظة غزة، بحضور أعضاء وعضوات الحزب في المدينة، وأشراف عضو المكتب السياسي نافذ غنيم، وعضو اللجنة المركزية، سكرتير المحافظة، رفيق المصري، وعضو الرقابة، عماد المصري، وعضو مجلس المحافظة، نضال أبو نحل.