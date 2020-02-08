مرزوق الغانم: نَعرض على المُحتلين حزماً مالية أضعاف ما عرضته (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عرضاً للإدارة الأمريكية، والاحتلال الإسرائيلي، بشأن (صفقة القرن) الأمريكية، وحل القضية الفلسطينية.
وقال الغانم، خلال الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي؛ لدعم القضية الفلسطينية: "نحن نعرض على المحتلين حزماً مالية، أضعاف ما عرضته صفقة القرن على الفلسطينيين؛ ليعودا من حيث أتوا، وبهذا فقط ستكون صفقة قرن حقيقية".
وأضاف الغانم: "إن المكان الطبيعي لصفقة القرن هو سلة القمامة، حيث ألقى بأوراق طبعت عليها بنود "صفقة القرن" في سلة القمامة، وقال: "مكانها الطبيعي هنا".
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