البرهان: استخرت الله قبل لقائي بنتنياهو في أوغندا

ودافع عن خطوته قائلاً: "إنها ستحمل الخير للسودان، وكل همنا مصلحة السودان، نحن شايفين غيرنا، وحتى أصحاب القضية مستفيدين".





وحول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: "لا كنت عاديا جداً صافحته ثم بدأنا الحديث، وطبعاً أكلنا سوياً، على شرف دعوة من الرئيس الأوغندي، الطعام كان (بوفيه مفتوح)… كل واحد (شال) أكله على صحن.. بس جلسنا معا، أثناء الطعام".





والاثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان عبر (تويتر)، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على بدء تعاون، يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، تفاصيل عن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي.وفي حوار مع موقع (تاسيتي نيوز) السوداني، قال البرهان: "لقد استخرت الله قبل السفر بفترة، أدعو الله في كل صلاة: (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا، وإن لم يكن فيه خير اصرفه عنا)".