الاحتلال يُطلق النار تجاه شبان بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، النار تجاه عدد من الشبان الفلسطينيين، بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.



وشهدت الحدود الشرقية، أمس الجمعة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مظاهرات للتنديد بـ (صفقة القرن).