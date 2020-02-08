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شؤون فلسطينية

الجامعة العربية الأمريكية ترد على بيان نقابة الأطباء حول برنامج (دكتور بصريات)

الجامعة العربية الأمريكية ترد على بيان نقابة الأطباء حول برنامج (دكتور بصريات)
مقر الجامعة العربية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
ردت الجامعة العربية الأمريكية، على البيان، الذي أصدرته نقابة الأطباء الفلسطينيين، وبيان جمعية العيون المتعلق ببرنامج (دكتور بصريات).

وجاء نص بيان الجامعة العربية الأمريكية، كما وصل "دنيا الوطن"، على النحو التالي:

اطلعت الجامعة العربية الأمريكية على ما ورد في بيان نقابة الأطباء وبيان جمعية العيون بخصوص برنامج "دكتور بصريات" وترى لزاما عليها توضيح ما يلي:

أولاً: لم تذكر الجامعة أبداً أن خريج هذا البرنامج هو طبيب، ولم تذكر الجامعة أبداً أن الخريج سيمارس مهنة الطب.

ثانياً: برنامج "دكتور بصريات" هو برنامج عالمي متميز تطرحه أفضل جامعات العالم (مرفق في نهاية الرد أسماء بعض الجامعات التي تطرحه).

ثالثاً: هناك خريجون ‏فلسطينون لهذا البرنامج من جامعات عريقة وعادوا إلى فلسطين، يحملون شهادة "دكتور بصريات" وتم معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابعاً: إن منع هذا البرنامج في فلسطين لن يمنع الطلبة من الدراسة فيه في دولة أخرى والعودة إلى فلسطين يحملون هذه الشهادة.

خامساً: أن مسمى "دكتور بصريات" للشهادة لا يعني أن حامل هذه الشهادة هو طبيب مثله مثل حامل شهادة "دكتور صيدلي" التي تمنح من جامعات شقيقة في الوطن ولم نسمع أبدا أن هناك مشكلة ‏في اعتبار حامل شهادة "دكتور صيدلي" هو طبيب يمارس مهنة الطب ويهدد حياة المواطنين، فلماذا يقتصر هذا الخوف على "دكتور بصريات"؟ نتمنى أن تجاوب نقابة العيون أو نقابة الأطباء على هذا التساؤل فللمواطن الحق في معرفة الجواب.

سادساً: الجامعة لم تطرح هذا البرنامج بدون مشاورات مع نقابة البصريات وجمعية العيون ونقابة الأطباء حيث عقدت الجامعة اجتماعا موسعا مع أخوة من النقابتين وجمعية العيون وطرحت الجامعة تصورها بخصوص صلاحيات خريج “دكتور بصريات” حتى لا تتعارض مع صلاحيات طبيب العيون وكان موقف نقابة الأطباء أننا نوافق على ما توافق عليه ‏جمعية العيون ووعدت جمعية العيون نقل الاقتراح الى الهيئة العامة والرد علينا خلال يومين. وبعد يومين فوجئنا قيام نقيب الاطباء بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، برفض البرنامج دون مناقشتنا في موضوع الصلاحيات كما وعدونا.

سابعاً: خريج ‏خريجي برنامج "دكتور بصريات" في الأساس هو المسؤول في العرف العالمي عن الرعاية الأولية للعيون وهو إجراء وقاية من الامراض أو الحد من خطورته ولا نفهم كيف لطبيب العيون الذي همه الأول هو صحة عيون المواطنين أن يرفض مثل هذا التخصص.

ثامناً: مسمى "دكتور بصريات" هو مسمى عالمي للشهادة التي يحصل عليها الخريج (مرفق شهادة عالمية لخريج من هذا البرنامج ) ولا يمكن تعديل اسم الشهادة.

تاسعاً: صلاحيات حامل شهادة "دكتور بصريات" تحددها وزارة الصحة الفلسطينية وليس الجامعة فمثلاً في الولايات المتحدة كل ولاية تحدد صلاحيات خريج هذا البرنامج.

عاشراً: ‏هذا البرنامج تم بناؤه بالتعاون مع جامعة ولاية نيويورك- كلية البصريات وسيقوم أساتذة من هذه الجامعة بالتدريس في هذا البرنامج، كلية البصريات في جامعة ولاية نيويورك حصلت على الترتيب الثاني بين جميع الكليات التي تطرح هذا البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية.

من هنا نحن في الجامعة العربية الأمريكية ندعو نقابة الأطباء جمعية العيون أعطاء الاعتبار الأول لصحة المواطن الفلسطيني والتعاون مع الجامعة بطرح هذا البرنامج المتميز الذي يصب في المصلحة العامة ‏ويطور مهن الرعاية الأولية للعيون بما لا يتعارض او يتدخل في مهام وصلاحيات طبيب وجراح العيون التي نحترمها ونقدرها.

التهديد بالإضراب هوتهديد لصحة المواطن ولا يجوز أن تكون صحة المواطن في خطر لمدة ثانية واحدة لان نقابة الأطباء أو جمعية العيون لا توافق على برنامج أكاديمي متميز معترف فيه عالمياً.

وفيما أسماء  بعض الجامعات العالمية التي تطرح برنامج "دكتور بصريات" ورسوم بعضها

1.  STATE UNIVERSITY COLLEGE OF OPTOMERRY ( SUNY) NEW YORK, USA

2. SOUTHERN COLLEGE OF OPTOMETRY
Estimated Tuition Cost: $76,416 (Regional); $138,816 (Non Regional)

3. UNIVERSITY OF ALABAMA SCHOOL OF OPTOMETRY Estimated Tuition Cost: $99,763 (Resident); $202,052 (Non Resident)

4. INDIANA SCHOOL OF OPTOMETRYEstimated Tuition Cost: $102,834 (Resident); $152,978 (Non Residents)

5. OHIO STATE UNIVERSITY COLLEGE OF OPTOMETRY Estimated Tuition Cost: $103,584 (Resident); $124,630 (Non Resident)

6. FERRIS STATE UNIVERSITY MICHIGAN COLLEGE OF OPTOMETRY Estimated Tuition Cost: $112,176 (Resident); $168,264 (Non Resident)

7. WESTERN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES COLLEGE OF OPTOMETRY
Estimated Tuition Cost: $149,400

8. MIDWESTERN UNIVERSITY
Estimated Tuition Cost: $153,048 (Arizona College); $158,880 (Chicago College)

9. SALUS UNIVERSITY PENNSYLVANIA COLLEGE OF OPTOMETRY Estimated Tuition Cost: $154,560 (Traditional Program); $158,000 (Scholars Program)

10. NEW ENGLAND COLLEGE OF OPTOMETRY Estimated Tuition Cost: $160,148

11. ILLINOIS COLLEGE OF OPTOMETRY Estimated Tuition Cost: $170,995

12.UNIVERSITY OF MELBOURNE, ASTURALIA

13. MASSACHUSETS COLLEGE OF PHARMACY AND HEALTH SCIENCES MASSACHUSSETS , USA

14. ST. JOHN’S UNIVERSITY NEW YORK, USA 14. UNIVERSITY OF LYNCHBURG , USA

15. PACIFIC UNIVERSITY COLLEGE OF OPTOMETRY OREGON, USA

16. UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA COLLEGE OF OPTOMETRY, USA

17-KANSAS STATE UNIVERSITY, KANSAS USA

18. SETON HILL UNIVERSITY PENN., USA

19. THE SWISS AMERICAN INTERNATIONAL ACADEMY GENEVA,SWITZERLAND 

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