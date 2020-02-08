مواجهات باقتحام الاحتلال لقرية كفر نعمة برام الله

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لدى اقتحامها فجر اليوم قرية كفر نعمة غرب رام الله، بالضفة المحتلة، بعدد كبير من الآليات العسكرية، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.



وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وانتشرت فيها، وحاصرت المدرسة الصناعية قبل اقتحامها، وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة من المحال التجارية والمنازل، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



ويأتي الاقتحام في أعقاب بحث الاحتلال عن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (دوليف) والتي أسفرت عن إصابة جندي، أول أمس.



كما أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم البوابة الحديدية المقامة في طريق "العنب" غربي قرية دير بزيع المجاورة، وعرقلت حركة المركبات لبعض الوقت.