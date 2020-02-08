الاتحاد الفلسطيني بغزة يؤجل مباريات الدوري العام للأسبوع الجاري بسبب الأحواء الجوية

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة، تأجيل مباريات الجولة الحالية من الدوري العام خلال الأسبوع الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية.





وقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم، إبراهيم أبو سليم، إنه تقرر تأجيل مباريات الأسبوع الجاري في قطاع غزة بسبب الأحوال الجوية وأوضاع الملاعب.





وأضاف أبو سليم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سيتم تأجيل كافة المباريات وترحيلها لوقت لاحق، فالحالة الجوية وأوضاع الملاعب لا تسمح بإجراء تلك المباريات".





خاص دنيا الوطن