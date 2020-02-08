الزعنون: ترامب أبقى لنا دولة "مخردقة" على 11% من فلسطين التاريخية

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون: إن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) أبقت 11% من فلسطين التاريخية لدولة "مخردقة" من كل النواحي.



وأضاف الزعنون، خلال كلمة له في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، السبت: "صفقة القرن تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وهي محاولات للمس بحقوق شعبنا".



وتابع الزعنون: "القضية الفلسطينية، هي المركزية للأمة العربية، وتسمو على كل خلاف، ونناشدكم شد أزر شعبنا، الذي يمثل خط الدفاع الأول، في وجه مشروع "إسرائيل الكبرى".



وأشار الزعنون، إلى أن إسرائيل، ألغت الاتفاقيات الموقعة بقبولها (صفقة القرن) الأمريكية، قائلاً: "حلول صفقة القرن مُدمرة لمشروعنا الوطني".

رام الله - دنيا الوطن