أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب "الثوب الفلسطيني": "عودي لبلدك وسأعطيكي شقة"



وقال الفراج في تغريدة له على حسابه الشخصي الموثق على "تويتر": "إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترامب، فلماذا لا تتركي أمريكا لترامب وتعودي إلى رام الله على أن أتكفل لك بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله".









وكانت طليب نشرت صورتها بالثوب الفلسطيني علقت عليها: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".







وتابع: "أُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر".وكانت طليب نشرت صورتها بالثوب الفلسطيني علقت عليها: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".

رام الله - دنيا الوطنهاجم الأكاديمي والكاتب السعودي أحمد الفراج، النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني رشيدة طليب، وذلك بسبب ارتدائها الزي الفلسطيني في الخطاب السنوي الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.