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أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب "الثوب الفلسطيني": "عودي لبلدك وسأعطيكي شقة"

أكاديمي سعودي يُهاجم رشيدة طليب بسبب "الثوب الفلسطيني": "عودي لبلدك وسأعطيكي شقة"
رشيدة طليب والكاتب أحمد الفراج
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الأكاديمي والكاتب السعودي أحمد الفراج، النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني رشيدة طليب، وذلك بسبب ارتدائها الزي الفلسطيني في الخطاب السنوي الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال الفراج في تغريدة له على حسابه الشخصي الموثق على "تويتر": "إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترامب، فلماذا لا تتركي أمريكا لترامب وتعودي إلى رام الله على أن أتكفل لك بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله".

 وتابع: "أُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر".

وكانت طليب نشرت صورتها بالثوب الفلسطيني علقت عليها: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".



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