طالع كشف السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، السبت، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غد الأحد، حيث ستكون للحافلتين الثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/4).



وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد صباح الأحد الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، وأن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.



وأكدت الوزارة، أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددةً على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.



وأكدت الوزارة، على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.







رام الله - دنيا الوطن