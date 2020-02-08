الشيوخي: يجب محاكمة المهربين بتهمة الخيانة العظمى



وكان في استقبال الشيوخي في مقر الدائرة في قيادة منطقة الخليل المستشار القانوني للأمن الوطني، العميد الدكتور سمير التميمي، ومن العلاقات العامة الإعلامي، خالد مسودة.



ورحب التميمي ومسودة بالشيوخي، مشيدين بدوره الوطني، ومؤكدين على ضرورة التعاون مع المجمع المحلي، ومع جميع جهات الاختصاص؛ لفرض سيادة القانون والنظام العام ومكافحة الظواهر السلبية، وتعزيز السلم الأهلي، وتحقيق الأمن والأمان للموطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات والأخطار، وبرامج تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ما يسمى بـ (صفقة القرن).



وفي نفس السياق، أكد الشيوخي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن جريمة تهريب السلع، التي تم اتخاذ قرار بوقف استيرادها من دولة الاحتلال، يجب اعتمادها كجرائم أمن دولة، وتهريبها، خيانة عظمى للوطن وللقضية.



وشدد على اهمية التعاون بين كافة الجهات الرسمية والأمنية والوطنية والأهلية والشعبية؛ لمكافحة ظاهرة التهريب، وتنفيذ قرارات الحكومة، بمنع استيراد المنتجات الزراعية، والعصائر، والمشروبات الغازية، والمياه المعدنية مع الاستمرار أيضاً في مكافحة تهريب العجول، وفق قرارات الحكومة؛ لفك الارتباط عن اقتصاد الاحتلال، والمعاملة بالمثل لتحقيق العدالة من أجل حماية اقتصادنا ومنتجاتنا من الاغراق الاحتلالي الإحلالي الاستعماري؛ ولتعزيز اقتصادنا الوطني.



وأكد الشيوخي، أنه يجب توجيه تهمة الخيانة العظمى للمهربين، والحكم عليهم، بأشد العقوبات الرادعة.



وأشاد الشيوخي، بجهود قيادة الأمن الوطني، وقيام قيادة المنطقة، بواجبها المساند لجميع الأجهزة الأمنية؛ لتحقيق العدالة والأمن للجميع.







رام الله - دنيا الوطنزار رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، دائرة العلاقات العامة والإعلام في قيادة جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بالخليل؛ لبحث برامج التعاون مع جميع جهات الاختصاص في مكافحة ظاهرة التهريب؛ لانجاح قرارات الحكومة، بوقف استيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية.