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الإعلان عن عدد القتلى في احتجاجات العراق منذ أكتوبر الماضي

الإعلان عن عدد القتلى في احتجاجات العراق منذ أكتوبر الماضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن عدد القتلى في العراق، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات.

وبحسب المفوضية، قتل 543 شخصاً، منذ انطلاق المظاهرات
 بينهم 276 في بغداد وحدها، مشيرةً إلى أن بين القتلى 17 من عناصر الأمن، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأضافت المفوضية، أنه تم اغتيال 22 ناشطاً، وفقد 72 آخرين، يعتقد أن بعضهم لا يزال محتجزاً لدى الجهات، التي قامت باعتقالهم، حسبما ذكرت وكالة (فرنس برس).

ولفتت المفوضية الانتباه إلى أنه، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط، وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم، وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة، تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.

وأطلق الناشطون والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار، ضد تحول أصحاب القبعات الزرقاء من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية، محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة، الذي كلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير، حيث خرجت مسيرات احتجاج حاشدة ترفض علاوي.

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