مقتل جندي تركي وإصابة أربعة آخرين في سوريا

وأشار البيان إلى مقتل أحد الجنود المصابين، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها، وإصابة أربعة آخرين، جراء حادث سير في منطقة عملية (نبع السلام)، بشمال شرقي سوريا.وقالت الوزارة في بيان نشرته، يوم السبت: "خمسة جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في منطقة نبع السلام"، وفق (روسيا اليوم).