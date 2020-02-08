مقتل جندي تركي وإصابة أربعة آخرين في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها، وإصابة أربعة آخرين، جراء حادث سير في منطقة عملية (نبع السلام)، بشمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته، يوم السبت: "خمسة جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في منطقة نبع السلام"، وفق (روسيا اليوم).
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها، وإصابة أربعة آخرين، جراء حادث سير في منطقة عملية (نبع السلام)، بشمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته، يوم السبت: "خمسة جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في منطقة نبع السلام"، وفق (روسيا اليوم).
وأشار البيان إلى مقتل أحد الجنود المصابين، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.
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