دولي

أمريكا تكشف أسباب نشر سلاح نووي محدود القوة

أمريكا تكشف أسباب نشر سلاح نووي محدود القوة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، أسباب تزويد الولايات المتحدة غواصاتها بذخائر نووية "محدودة القوة".

وجاءت تصريحات اسبر، رداً على ما أعلنته موسكو، على لسان سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، الذي قال: إن تزويد الغواصات الأمريكية بذخيرة نووية جديدة، يثير قلق موسكو، موضحاً أن بلاده ليست قلقة على أمنها، فروسيا مؤمنة ضد مخاطر من هذا النوع، ولكنها قلقة من احتمال استخدام الطرف الأمريكي لسلاح من هذا النوع في نزاع افتراضي، وفق وكالة (سبوتنك). 

وبحسب وزير الدفاع الأمريكي، فإن الهدف من نشر ذخائر نووية محدودة القوة في الغواصات، تمكين الولايات المتحدة من منع نشوب النزاعات من خلال ردع البلدان الأخرى. 

وقال اسبر في مؤتمر صحفي: "إنهم يريدون أن يملكوا ما يتيح لهم ردع النزاع مع أي بلد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى "نريد أن نكون قادرين على تحقيق الانتصار عند  الضرورة".

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