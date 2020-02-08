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الإمارات تُعلن عن حالتين جديدتين مصابتين بفيروس (كورونا)

الإمارات تُعلن عن حالتين جديدتين مصابتين بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تشخيص ‌حالتين جديدتين لمصابين بأعراض فيروس (كورونا) المستجد؛ ما يرفع إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة إلى سبع حالات.

وبحسب بيان الوزارة، الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "تم رصد الحالتين لشخصين صيني وفلبيني، من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية".

‌وأكدت الوزارة، أن الحالة الصحية للمصابين الجدد تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة، حسب أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة.

وشددت على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني، واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر، وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة، لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض.

وكانت الإمارات، أعلنت في وقت سابق، عن تشخيص أول حالة إصابة لأربعة أفراد عائلة صينية، وصلت من مدينة ووهان الصينية، وعن حالة إصابة خامسة، تم تشخيصها فيما بعد؛ مؤكدة أن المصابين يتلقون الرعاية اللازمة، وحالتهم مستقرة.

وأوقفت الإمارات الرحلات الجوية إلى الصين، فيما عدا العاصمة بكين، بسبب الفيروس.

ونوهت إلى أن القادمين من العاصمة الصينية، سوف يخضعون إلى إجراءات احترازية، تستمر من 6 إلى 8 ساعات؛ للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين، انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس (كورونا) المستجد في الصين حتى اليوم إلى 722 شخصاً، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصاً.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس (كورونا) المستجد، الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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