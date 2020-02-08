موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار برام الله

كشف موقع (واللاه) الإسرائيلي، تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار، تجاه جنود الاحتلال، والتي وقعت في رام الله أول أمس الخميس.



وقال الموقع، إن قوات الاحتلال، ما زالت تبحث عن منفذ عملية إطلاق النار، تجاه أحد جنود الاحتلال قرب قرية رأس كركر شمال رام الله، حيث أسفرت العملية عن إصابة أحد جنود الاحتلال بجروح في الرأس.





وأوضح الموقع، أن التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال، تشير إلى أن المنفذ قام بصنع كمين لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في المكان، وانتظر وقت طويلًا حتى قام بإطلاق النار، ثم أطلق النار تجاه أحد الجنود من مسافة تصل إلى (٤٠) مترًا.



وأشار الموقع، وفق مصادر إسرائيلية أمنية، إلى أن التقديرات تفيد بأن المنفذ، كان يعرف موقع العملية جيدًا، وكذلك قام بتخطيط مسار انسحابه بعد تنفيذه للعملية، ولذلك كانت عملية ملاحقته صعبة.

رام الله - دنيا الوطن