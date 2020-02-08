شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة وتحذير من تشكل السيول وسرعة الرياح

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة وتحذير من تشكل السيول وسرعة الرياح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط الامطار على كافة المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

 هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن البلاد تتأثر يوم غد الاحد، بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا على فترات وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر، خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة يستمر يوم الإثنين، لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى غائم وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الثلاثاء، فيستمر ايضا تأثير الكتلة الهوائية الباردة، لذا يكون الجو شديد البرودة وغائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية  شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية، وتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتبارا من مساء الاحد وخلال يومي الاثنين والثلاثاء.

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