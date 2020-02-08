دولي

أمريكا واليابان تسجلان أول وفيات بفيروس (كورونا)

أمريكا واليابان تسجلان أول وفيات بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كل من واشنطن وطوكيو، اليوم السبت، تسجيل أول وفيات بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير.

وأفادت السفارة الأمريكية في بكين السبت بوفاة أمريكي أصيب بفيروس كورونا المستجد في ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة بالمرض.

وقال ناطق باسم السفارة الأمريكية لوكالة (فرانس برس): "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في السادس من شباط/ فبراير".

من جانبها أعلنت الخارجية اليابانية في بيان السبت، وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى مستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان.

وأضافت الوزارة نقلا عن السلطات الطبية الصينية إن الرجل وهو في الستينيات من عمره كان مشتبها بإصابته بالفيروس ولكن بسبب صعوبات في تشخيص المرض تم إعلان أن سبب الوفاة التهاب رئوي فيروسي، حسبما ذكرت (رويترز).

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