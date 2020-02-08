الاتحاد الأوروبي: على الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض مباشرة على حل الدولتين

مايك بومبيو وجوزيب بوريل

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رام الله - دنيا الوطن

انتقد جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي بشكل علني، أمس الجمعة، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والمعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) قائلاً: "يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض مباشرة على حل الدولتين على أساس حدود ما قبل حرب الأيام الستة عام 1967".



جاءت تصريحات بوريل، خلال محادثات أجراها، أمس الجمعة، مع مسؤولين أمريكيين حول خطة السلام في الشرق الأوسط، التي وضعها ترامب.



ففي أول رحلة له إلى واشنطن منذ توليه منصبه، التقى بوريل مع بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، وقال إنهما ناقشا "العديد من القضايا"، بحسب ما جاء على موقع (i24NEWS) الإسرائيلي.



وقال بيان الخارجية الامريكية: "إن الرجلين ناقشا آفاق السلام في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واعتبرا إيران وروسيا مسؤولتين عما يزعزع الاستقرار في المنطقة".



كما سيلتقي بوريل في واشنطن مع جارد كوشنير، واضع خطة السلام، بالإضافة إلى لقاء مع نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وهي من الحزب الديمقراطي.



وقال بوريل في بيان هذا الأسبوع: "إن المبادرة الأمريكية انحرفت عن المعايير المتفق عليها دولياً"، مضيفاً: "الاتحاد الأوروبي قلق من رغبة إسرائيل في ضم غور الأردن".



وصدرت انتقادات بوريل، عندما فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على بيان مشترك حول هذا الموضوع، بسبب معارضة هنغاريا والنمسا لنصوصه.