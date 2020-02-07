شؤون فلسطينية

المكتب الأممي لخدمات المشاريع وكندا يسلمان مرافق صيانة المركبات لقوات الأمن الفلسطينية

المكتب الأممي لخدمات المشاريع وكندا يسلمان مرافق صيانة المركبات لقوات الأمن الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS) ومكتب الشؤون العالمية الكندية (GAC) الممثلة بمكتب الممثلية الكندية في رام الله بشكل رسمي بتسليم اثنتين من منشآت صيانة المركبات المركزية التي تم تجديدها مؤخراً في كل من جنين وأريحا إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

حيث ساهمت حكومة كندا بمبلغ 714,335 دولار كندي لتجديد المرافق بالإضافة إلى شراء المعدات وتقديم التدريب لموظفي الصيانة من قوات الأمن. وسيساعد ذلك في زيادة كفاءة وفعالية وظائف قوات الأمن الفلسطينية في إدارة والحفاظ على ممتلكات قوات الأمن ومرافق الصيانة التابعة لهم.

وحضر حفل التسليم، الذي جرى في منشأة أريحا لصيانة المركبات، كل من ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية السيدة روبن ويتلوفر برفقة فريق من مكتب المنسق الأمني الأمريكي، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في فلسطين السيد توكوميتسو كوباياشي، ومدير العلاقات الدولية والتعاون الدولي اللواء هاشم عويضة بحضور عدد من قوات الأمن الفلسطينية.

هذا وقدم اللواء هاشم عويضة درع تقدير لكل من الحكومة الكندية ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع تكريماً لجهودهما المشتركة المبذولة بشكل مستمر والرامية إلى تعزيز القدرات التنظيمية لقوات الأمن الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع عمل خلال هذا المشروع على إدارة وتنفيذ أنشطة المشروع بهدف تحسين استعدادية وتشغيل مرافق الصيانة للحفاظ على وصيانة جميع مركبات قوات الأمن الفلسطينية التابعة لها.

وفي هذا السياق،  قال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع السيد كوباياشي "لقد كان شرف عظيم لنا بأن نبذل جهوداً مشتركة بشكل مستمر مع حكومة كندا على مدى السنوات القليلة الماضية بهدف تعزيز قطاع الأمن لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وذلك لضمان تحقيق السلام والاستقرار. وأضاف " كما ونفخر اليوم بتسليم مرفقي صيانة المركبات التي تم تجديدهما بعد إجراء عدة أنشطة منها التجديد وتجهيز المشتريات في العام 2018 وذلك لتجيز هاتين المنشآتين لتعملا بشكل كامل بحيث تمكّن كل منهما أداء قوات الأمن لخدمات الصيانة الروتينية والطارئة بشكل شامل لجميع مركبات قوات الأمن الفلسطينية وذلك بفعالية وكفاءة عالية".

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