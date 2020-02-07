تطورات وتفاصيل المنخفض الجوي الذي يصل فلسطين خلال ساعات

المدينـة اليـومع- ص



غـداًع- ص



بعد غـدع- ص



المدينـة اليـومع – ص



غـداًع – ص



بعد غـدع- ص



القدس 7-2 5-0 5-(-1) بيت لحم 7-2 5-0 5-(-1) رام الله والبيرة 6-1 4-(-1) 4-(-2) طولكرم 12-5 10-4 10-3 نابلس 8-3 6-1 6-0 قلقيلية 12-5 10-4 10-3 جنين 10-4 8-3 8-2 سلفيت 7-2 5-0 5-(-1) طوباس 10-4 8-3 8-2 روابي 8-3 6-1 6-1 الخليل 5-1 4-(-1) 4-(-2) غزه 15-8 13-7 13-6 أريحا 16-8 14-6 14-5 خانيونس 15-8 13-7 13-6 الأغوار الشمالية 14-6 12-4 12-3 رفح 14-7 14-6 14-5

رام الله - دنيا الوطنيتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا، وتسقط الأمطار بمشيئة الله على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، تتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود تسع درجات مئوية لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطراً على فترات وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 900 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائماً جزئياً إلى غائم وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها بحدود تسع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 800 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة المرتفعات الجنوبية، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو شديد البرودة وغائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر والليل يتشكل الصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.2 شدة سرعة الرياح.3- خطر التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤيا الافقية.5 - تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتبارا من مساء الاحد وخلال ايام الاثنين والثلاثاء.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي