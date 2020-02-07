إصابة خمسة شبان بمواجهات مع الاحتلال في "العرقة" غرب جنين

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة شبان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العرقة جنوب غرب جنين.



وقال مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر محمود السعدي، إن جنود الإحتلال أطلقلوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان خلال مواجهات في قرية العرقة، التي يقطع جدار الضم والتوسع العنصري أوصالها، ما أدى لإصابة خمسة شبان في الأطراف السفلية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).