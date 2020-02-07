شؤون فلسطينية

شاهد: "الصحة" بغزة تتخذ تدابير وقائية لمواجهة مرض (كورونا)

شاهد: "الصحة" بغزة تتخذ تدابير وقائية لمواجهة مرض (كورونا)
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة بغزة، أنها اتخذت تدابير وقائية لمواجهة مرض (كورونا) المستجد.

وكانت الوزارة أوضحت اليوم الجمعة، حقيقة تخصيص مركز صحي في خانيونس جنوب القطاع، للحجر الصحي لفيروس (كورونا).

وقالت في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننفي الشائعات التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي حول تخصيص مركز مسقط الصحي بقيزان النجار بخانيونس للحجر الصحي "لمرض (كورونا)"

وأضافت: "نؤكد أنه جاري تجهيز مقر لإقامة العائدين من الصين في معبر رفح البري لإتمام إجراءات السلامة".

ووصل عدد وفيات فيروس (كورونا) في الصين ودول مجاورة لها، إلى أكثر من 600، فيما أكد الرئيس الصيني أن بلاده ستهزم المرض.

 


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