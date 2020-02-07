البرغوثي: قمع الاحتلال لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن الاحتلال يتعمد تصعيد قمعه الشرس للشعب الفلسطيني والذي أدى إلى سقوط خمسة شهداء خلال 48 ساعة، بالاضافة إلى إغلاق وقطع طرق رئيسية ونشر عشرات الحواجز العسكرية الجديدة في الضفة الغربية، وشن مزيد من عمليات القصف الجوي على قطاع غزة.



وأضاف البرغوثي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عمليات القمع الشرس تترافق مع إجراءات خنق وتضييق اقتصادي وواضح، هدفها كسر الرفض الفلسطيني المطلق لمؤامرة (صفقة القرن).



وأكد البرغوثي أن قمع وتنكيل الاحتلال لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني المصمم على نيل حريته الكاملة، ولن يؤدي إلا الى تصعيد المقاومة الشعبية الباسلة للاحتلال و لمؤامرة (صفقة القرن) المشبوهة.