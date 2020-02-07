وزير الثقافة المغربي: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة للمغرب

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الثقافة المغربي، الناطق باسم الحكومة الحسن عبيابة، إن القضية الفلسطينية تعتبر قضية أساسية بالنسبة للمملكة المغربية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبيابة مع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، على هامش فعاليات الدورة الـ 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنعقدة في الدار البيضاء.



وأكد الوزير المغربي وقوف المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال ومن أجل حقوقه وحماية مقدساته خاصة في القدس وما تتعرض له من مخاطر، مشددا على مواقف المغرب الداعمة للقضية الفلسطينية التي لن تتغير على مر التاريخ، وأهمية عروبة القدس وقدسيتها ومكانتها بالنسبة للمغرب وللعرب، وأن كل محاولات تجاوز الحقوق الفلسطينية لن تنجح.



وأشار إلى مواقف المملكة الثابتة ودفعها الدائم تجاه تحقيق الحقوق الفلسطينية، خاصة دعمها لمنظمة التحرير في قمة فاس، ودعم القدس والمقدسات وصمود الشعب الفلسطيني.



بدوره، ثمن أبو سيف الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية ومبادرات الملك محمد السادس تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالقدس.



وشدد على أن (صفقة القرن) لن تمر، وكل المؤامرات التي تنتهك حقوق شعبنا لن تنجح، وهذا يتطلب موقفا عربياً صارما لإسناد القضية الفلسطينية.