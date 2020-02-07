سلطة المياه والحكومة الهولندية توقعان مذكرة تعاون

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رام الله - دنيا الوطن

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ونظيره الهولندي ياب كلدرمان، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البناء المؤسسي، وتطوير وإدارة البرامج في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه.



وتشمل مذكرة التفاهم، التي وقعت في مدينة رام الله، بحضور سفير هولندا لدى فلسطين، مجالات التدريب ونقل المعرفة والتطوير المؤسسي، وتعزيز العلاقات حول الإدارة المتكاملة للمياه.



وأوضح غنيم أن "توقيع مذكرة التفاهم يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز أفق التعاون المشترك مع مؤسسات المياه الهولندية، من خلال خلق شراكة حقيقية طويلة المدى لتبادل المعرفة والخبرات بين سلطة المياه الفلسطينية وسلطة المياه الهولندية تمتد لعشر سنوات، وكذلك خطوة مكملة لما بدأنا به أمس من التوقيع على اتفاقية لاستكمال العمل في مشروع تأهيل وتوسيع شبكة مياه يطا مع وزيرة التجارة الهولندية، بقيمة مالية تبلغ 4 ملايين يورو".



من جانبه، رحب السفير الهولندي بتعزيز التعاون بين البلدين، الذي يتجسد اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم والتي من خلالها سيتم فتح آفاق تساهم في تحقيق إنجازات جديدة تخدم قطاع المياه والصرف الصحي، وتعمل على تنفيذ إنجازات جديدة على الأرض في مجالات مختلفة.



وبينت سلطة المياه، في بيان لها، أنه سيتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال التعاون مع مزودي خدمات المياه والصرف الصحي، لتحسين جودة الخدمة للمواطن، مع تخصيص جانب من التعاون لمجالات معالجة مياه الصرف الصحي .



وأضافت أن مذكرة التفاهم تأتي للإستفادة من تعزيز الاستدامة المالية والفنية، وتطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، وتمكينهم من العمل في بيئة صالحة لتطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، وكذلك زيادة فرص الحصول على التمويل للاستثمار في البنية التحتية للمياه



والصرف الصحي، من خلال تطوير مقترحات مشاريع للاستثمار والمشاركة مع منظمات التمويل المحلية والدولية.



وأشارت إلى أن مذكرة التعاون تمتد لمدة عشر سنوات ابتداء من عام 2020 وحتى عام 2030، وسيتم وضع خطة تشغيلية قصيرة الأمد لمدة عامين، يتم من خلالها التركيز على التعاون في العديد من المجالات أبرزها تحسين كفاءة المرافق المائية، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، وتحسين بيئة العمل وتطوير وتبادل المعرفة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.