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30 مليون دولار مساعدات من الأمم المتحدة للمدنيين في إدلب

30 مليون دولار مساعدات من الأمم المتحدة للمدنيين في إدلب
ادلب - سوريا
رام الله - دنيا الوطن
صادق الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على تخصيص 30 مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس لاركيه، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، إنه سيتم إنفاق المساعدات البالغة 30 مليون دولار من الصندوق لتلبية احتياجات السكن للمدنيين في إدلب، والمستلزمات الإنسانية الأساسية.

وأكد لاركيه أنهم يهدفون إلى أن تلبي حزمة المساعدات العاجلة التي أطلقتها الأمم المتحدة الاحتياجات العاجلة لـ800 ألف مدني في إدلب لمدة 6 أشهر، مضيفا: "من أجل ذلك طلبنا من المجتمع الدولي التبرع بمبلغ 336 مليون دولار"، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

ولفت إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية زاد بنسبة مهمة مساعدات إلى إدلب عن طريق تركيا، مؤكدا أنهم أرسلوا الشهر الماضي 227 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب.

وجدد لاركيه دعوته لإعلان وقف إطلاق في إدلب من أجل أن لا يعاني سكان إدلب المزيد من الكوارث.

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