دولي

إرسال 200 مركبة عسكرية تركية إلى الحدود السورية

إرسال 200 مركبة عسكرية تركية إلى الحدود السورية
قافلة مركبات عسكرية تركية
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الجيش التركي، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة أنباء (الأناضول) نقلا عن مصادر عسكرية، أنّ قافلة تتألف من 200 آلية بينها مدرعات وآليات على متنها قوات كوماندوز، وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأضافت: أن القافلة العسكرية، توقفت لبعض الوقت في ريحانلي، ثم استأنفت مسيرتها إلى الحدود التركية السورية.

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