بشأن الصواريخ والبالونات..الكشف عن رسالة من وزير الجيش الإسرائيلي لـ"حماس"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن وزير الجيش، نفتالي بينت، وجه رسالة لحركة حماس، بشأن استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات.



ووفق قناة (كان)، فإن بينت وجه رسالة لحركة حمـاس، مفادها، أن "إسرائيل" مستعدة لتقديم تسهيلات لقطاع غزة إذا تم إيقاف إطلاق الصواريخ والبالونات.





ووفق الرسالة فإن النظام الأمني قلق من استمرار الهجمات والتصعيد، وفق تعبيره.





يتبع..





رام الله - دنيا الوطن