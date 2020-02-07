استطلاع للرأي يظهر تفوق (أزرق أبيض) على (الليكود) وصعود القائمة المشتركة





ووفق الاستطلاع فإن (القائمة المشتركة) العربية، ستحصل على 14مقعداً، فيما سيحصل تحالف (العمل-جسر-ميرتس) على عشرة مقاعد.





وفيما يتعلق بحزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان سيحصل على ثمانية مقاعد، بينما حزب (شاس) سبعة مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(يمينا) ستة مقاعد.



وأكدت (القناة 13) على أن بهذه النتائج ستحصل كتلة (اليمين) على 53، أما (وسط-يسار)، 59، و(إسرائيل بيتنا) ثمانية مقاعد.







ومن المقرر أن تجرى انتخابات "كنيست" في أوائل آذار/مارس المقبل، وذلك للمرة الثالث في أقل من عام.

رام الله - دنيا الوطنأفاد استطلاع للرأي أجرته، (القناة 13) الإسرائيلية، أنه لو جرت انتخابات لـ"كنيست" اليوم سيحصل حزب (أزرق أبيض) على 35 مقعداً، فيما سيحصل حزب (الليكود)، على 33 مقعداً.